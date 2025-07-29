Губернатор Дрозденко сообщил об опасности атаки БПЛА в Ленинградской области

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве юго-западных районов Ленинградской области», — написал руководитель региона.
Он уточнил, что в области возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.
Чуть позднее Дрозденко добавил, что в Кингисеппском районе уничтожен беспилотник. По данным губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что тысячи жителей Донецкой Народной Республики остались без света из-за массированной атаки ВСУ.
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