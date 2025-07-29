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Над Ленобластью уничтожен украинский дрон

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

ПВО уничтожила БПЛА в Кингисеппском районе Ленобласти.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на 29 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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«БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении губернатора в telegram-канале.

В нескольких населенных пунктах Ростовской области отражаются атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь. По его словам, в результате происшествия в Сальске погиб один человек.

Помимо этого, на территории железнодорожной станции в Сальске произошло возгорание. Пассажирский поезд был оперативно перемещен на безопасное расстояние.

В настоящий момент подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.

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