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БПЛА уничтожили в Кингисеппском районе Ленобласти

Украинский беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве юго-западных районов. Также власти сообщали о возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на города ДНР. Сильнее всего пострадал Донецк, где БПЛА попал в многоквартирный дом в Киевском районе.

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