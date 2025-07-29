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Мужчина погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая в настоящее время отражается в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая в настоящее время отражается в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Каменске-Шахтинском, в микрорайоне Заводской, из-за падения БПЛА произошло возгорание сухой травы в поле. На месте работают оперативные службы.

В Сальске, на улице Социалистической, в результате атаки повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме.

Кроме того, произошло возгорание на железнодорожной станции, в связи с чем пассажирский поезд был отведен на безопасное расстояние. В тушении пожара задействовано 45 человек и 12 единиц техники. По предварительным данным, погибших и раненых среди пассажиров нет.

На улице Островского поврежден автомобиль, водитель которого погиб. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, говорится в сообщении.

Ранее жители нескольких городов Ростовской области, включая Сальск, Волгодонск и Миллерово, во вторник, 29 июля, сообщили о взрывах в небе.

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