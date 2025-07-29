Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь сообщил об одном погибшем из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Украинские дроны атаковали Ростовскую область в ночь на 29 июля, погиб житель.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА ночью 29 июля. Удары нанесены по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску и двум районам. В результате атаки погиб человек. Об этом уведомил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, в каменском микрорайоне Заводской загорелась трава в поле. В городе Сальск также в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, сообщил врио губернатора. Возгорание произошло, в том числе, на железнодорожной станции.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал Юрий Слюсарь.

На выходных, 26−27 июля, произошла очередная массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В результате погибли два человека. Они находились в машине в момент падения обломков дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше