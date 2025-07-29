Слюсарь сообщил об одном погибшем из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА ночью 29 июля. Удары нанесены по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску и двум районам. В результате атаки погиб человек. Об этом уведомил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Кроме того, в каменском микрорайоне Заводской загорелась трава в поле. В городе Сальск также в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, сообщил врио губернатора. Возгорание произошло, в том числе, на железнодорожной станции.
«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал Юрий Слюсарь.
На выходных, 26−27 июля, произошла очередная массированная атака БПЛА на Ростовскую область. В результате погибли два человека. Они находились в машине в момент падения обломков дронов ВСУ.