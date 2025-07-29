Беспилотники атаковали Сальск, в городе раздались взрывы

ВСУ атаковали Ростовскую область, взрывы слышны в Сальске.
В ночь на 29 июля несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали город Сальск в Ростовской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев происшествия. По их словам, в небе над городом было слышно четыре-пять взрывов, а также работу системы противовоздушной обороны.
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Местные жители утверждают, что целью атаки мог стать железнодорожный объект, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации нет. «В районе железнодорожного узла слышны взрывы, работает ПВО, дроны пытались атаковать инфраструктурный объект», — приводит канал слова очевидцев.
О жертвах и разрушениях сведений не поступало. Также не сообщается о последствиях для железнодорожного сообщения или работы городских служб. На месте работают экстренные службы, ситуация продолжает уточняться.
Ранее, 28 июля, похожая атака с применением беспилотников произошла в Донецкой народной республике: под удар попал бизнес-центр в Донецке — тогда был поврежден фасад здания и разбито остекление. Официальные представители властей пока не комментируют случившееся в Сальске.