Беспилотники атаковали Сальск, в городе раздались взрывы

В ночь на 29 июля несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали город Сальск в Ростовской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев происшествия. По их словам, в небе над городом было слышно четыре-пять взрывов, а также работу системы противовоздушной обороны.