МЧС зафиксировало 127 пожаров в Новосибирской области за неделю

Одним из крупных пожаров стал инцидент 23 июля в Заельцовском районе Новосибирска. Возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном доме на улице Кропоткина. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. К этому моменту из окон на 14 этаже уже шёл густой дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек.