МЧС зафиксировало 127 пожаров в Новосибирской области за неделю

С 21 по 27 июля в Новосибирской области зафиксировано 127 пожаров. Из них 41 случай — это возгорание мусора и сухой травы. По данным регионального управления МЧС, четыре человека получили травмы. Ещё четверым была оказана помощь на месте.
Одним из крупных пожаров стал инцидент 23 июля в Заельцовском районе Новосибирска. Возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном доме на улице Кропоткина. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. К этому моменту из окон на 14 этаже уже шёл густой дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек.
Пожар повредил квартиру площадью 35 квадратных метров. На момент происшествия в помещении никого не было. Однако одна женщина пострадала от отравления продуктами горения, но от госпитализации отказалась. В ликвидации пожара участвовали 36 человек и 9 единиц техники.
Спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности:
не курить в постели; регулярно проверять состояние электропроводки; не оставлять детей без присмотра; установить в квартире автономный дымовой извещатель; иметь дома огнетушитель объёмом не менее 5 литров.