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Синьхуа: 30 человек погибли из-за сильных ливней в Пекине

Из-за проливных дождей и угрозы наводнений в Пекине ввели режим экстренного реагирования.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 30 человек стали жертвами сильных ливней в китайской столице, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Согласно прогнозам, в большинстве районов города дожди будут идти до утра 29 июля. Ранее в Пекине из-за проливных дождей и угрозы наводнений ввели режим экстренного реагирования.

Напомним, в середине июля мощные ливни привели к затоплению улиц и станций метрополитена в американском городе Нью-Йорке. Из-за разгула стихии в мегаполисе было приостановлено движение общественного транспорта.