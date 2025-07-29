Синьхуа: 30 человек погибли из-за сильных ливней в Пекине

По меньшей мере 30 человек стали жертвами сильных ливней в китайской столице, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Согласно прогнозам, в большинстве районов города дожди будут идти до утра 29 июля. Ранее в Пекине из-за проливных дождей и угрозы наводнений ввели режим экстренного реагирования.
Напомним, в середине июля мощные ливни привели к затоплению улиц и станций метрополитена в американском городе Нью-Йорке. Из-за разгула стихии в мегаполисе было приостановлено движение общественного транспорта.