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Слюсарь: в Сальске при атаке БПЛА ВСУ погиб водитель автомобиля

Кроме того, из-за атаки беспилотников произошло на железнодорожной станции.

Водитель стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в городе Сальске Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

«На улице Островского повреждён автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал он в Telegram.

Врио губернатора Ростовской области заявил, что в настоящее время отражается атака беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске и Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.

В микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, а в Сальске в частном доме повреждения получила кровля и выбиты стёкла.

Кроме того, из-за атаки беспилотников произошло на железнодорожной станции. По ловам Слюсаря, пассажирский состав отведён на безопасное расстояние. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб известный хирург из Калмыкии Мирослава Насанкаев. Кроме того, жертвой удара по гражданскому автомобилю стал брат врача.

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