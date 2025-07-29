Слюсарь: в Сальске при атаке БПЛА ВСУ погиб водитель автомобиля

Водитель стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в городе Сальске Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
«На улице Островского повреждён автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал он в Telegram.
Врио губернатора Ростовской области заявил, что в настоящее время отражается атака беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске и Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах.
В микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, а в Сальске в частном доме повреждения получила кровля и выбиты стёкла.
Кроме того, из-за атаки беспилотников произошло на железнодорожной станции. По ловам Слюсаря, пассажирский состав отведён на безопасное расстояние. Он подчеркнул, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб известный хирург из Калмыкии Мирослава Насанкаев. Кроме того, жертвой удара по гражданскому автомобилю стал брат врача.