Дрозденко: над Ленинградской областью был уничтожен беспилотник

В Кингисеппском районе Ленинградской области был успешно ликвидирован вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, инцидент обошёлся без жертв и разрушений.
«БПЛА уничтожен, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано», — отметил он в своём Telegram-канале.
Региональные экстренные службы продолжают контролировать обстановку, обеспечивая безопасность на территории Ленобласти.
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