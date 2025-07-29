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Дрозденко: над Ленинградской областью был уничтожен беспилотник

Инцидент обошёлся без жертв и разрушений.

Источник: Аргументы и факты

В Кингисеппском районе Ленинградской области был успешно ликвидирован вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, инцидент обошёлся без жертв и разрушений.

«БПЛА уничтожен, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано», — отметил он в своём Telegram-канале.

Региональные экстренные службы продолжают контролировать обстановку, обеспечивая безопасность на территории Ленобласти.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли массированные удары с использованием ударных беспилотников по ряду городов Донецкой Народной Республики.

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