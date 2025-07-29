Подросток погиб после вдыхания газа в Магадане

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика, который отравился парами газа из баллончика, сообщает СУСК России по Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следственных органов, устанавливаются обстоятельства трагедии с несовершеннолетним, родившимся в 2013 году. По предварительным данным, вечером 27 июля 2025 года трое подростков в одной из квартир на улице Гагарина в Магадане вдыхали пары газа из баллончика для портативных газовых приборов. Один из них потерял сознание и вскоре скончался.
В сообщении также отмечается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, а также проверена законность продажи детям потенциально опасных газосодержащих бытовых товаров.
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