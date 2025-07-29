Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Ростовской области

Личность погибшего устанавливается. Повреждения получил его автомобиль, уточнил глава региона в Telegram-канале.
На улице Социалистической в Сальске повреждена крыша и выбиты окна. На железнодорожной станции вспыхнул пожар. Предварительно, обошлось без жертв. В тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники.
Под удар также попали Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава. Точное число ударивших по области БПЛА не приводится.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше