Слюсарь: в результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб водитель авто

Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько районов Ростовской области.
Водитель легкового автомобиля погиб в результате атаки БПЛА в городе Сальск Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Кроме того, в микрорайоне Заводской Каменска произошел пожар из-за падения БПЛА, оперативные службы уже на месте.
Возгорание также зафиксировано на железнодорожной станции, где пассажирский поезд переведен на безопасное расстояние. Предварительно, жертв и пострадавших нет, в тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники. По его словам, этой ночью атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких районах, включая Каменск-Шахтинский, Сальск и Волгодонск.
В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины нанесли массовые удары беспилотниками по нескольким регионам России. В Донецке после атаки было отключено электричество, один из дронов попал в жилой дом. В Белгородской области, по сообщениям местных властей, пострадала женщина. Также на фоне инцидентов был временно закрыт аэропорт Калуги. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.