Грузовик сбил 7-летнего велосипедиста в Усть-Ордынском

В Эхирит-Булагатском районе полицейские проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним велосипедистом.
По предварительной информации, вчера около 16 часов 31-летний местный житель, управляя грузовиком Mitsubishi Canter на одной из улиц поселка Усть-Ордынский, совершил наезд на семилетнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть.
С места ДТП ребёнок с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшему.