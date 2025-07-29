Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик сбил 7-летнего велосипедиста в Усть-Ордынском

В Эхирит-Булагатском районе полицейские проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним велосипедистом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ТК Город

В Эхирит-Булагатском районе полицейские проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним велосипедистом.

По предварительной информации, вчера около 16 часов 31-летний местный житель, управляя грузовиком Mitsubishi Canter на одной из улиц поселка Усть-Ордынский, совершил наезд на семилетнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть.

С места ДТП ребёнок с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшему.