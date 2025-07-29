В Ленобласти сняли режим беспилотной опасности

Дрозденко отменил опасность атаки БПЛА в регионе.
В Ленинградской области отменили воздушную опасность, связанную с угрозой атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, этой ночью над регионом в Кингисеппском районе был сбит один БПЛА. Пострадавших нет.
В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку дронами по российским регионам. В Донецке в результате удара отключилось электричество, беспилотник попал в пятиэтажный дом. В Белгородской области пострадала женщина, о чем сообщили местные власти. На время атаки был закрыт Калужский аэропорт. В Сальске Ростовской области погиб водитель легкового автомобиля в результате удара БПЛА. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.