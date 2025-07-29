NYP: при стрельбе в небоскрёбе на Манхэттене погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в небоскрёбе на Манхэттене в американском городе Нью-Йорке, написала газета New York Post (NYP).
Среди погибших есть один полицейский. Еще несколько человек получили ранения. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.
Журналисты уточнили, что огонь в 44-этажном здании, где находится в том числе штаб-квартира Национальной футбольной лиги США (NFL), был открыт мужчиной, которого, по данным полиции, удалось «нейтрализовать».
Напомним, 28 июля появилась информация, что на рынке Or Tor Kor в Бангкоке, где продаются сельскохозяйственные продукты и блюда местной кухни, произошла стрельба. Жертвами инцидента стали по меньшей мере шестеро человек.