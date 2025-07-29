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NYP: при стрельбе в небоскрёбе на Манхэттене погибли пять человек

Стрельба началась в высотке, где распложена штаб-квартира Национальной футбольной лиги США (NFL).

Источник: Аргументы и факты

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в небоскрёбе на Манхэттене в американском городе Нью-Йорке, написала газета New York Post (NYP).

Среди погибших есть один полицейский. Еще несколько человек получили ранения. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Журналисты уточнили, что огонь в 44-этажном здании, где находится в том числе штаб-квартира Национальной футбольной лиги США (NFL), был открыт мужчиной, которого, по данным полиции, удалось «нейтрализовать».

Напомним, 28 июля появилась информация, что на рынке Or Tor Kor в Бангкоке, где продаются сельскохозяйственные продукты и блюда местной кухни, произошла стрельба. Жертвами инцидента стали по меньшей мере шестеро человек.