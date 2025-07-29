Запоздалое решение: ВСУ понесли колоссальные потери под Бойковкой

То, что командование ВСУ вывело оставшиеся подразделения — исключение из правил, считает Марочко.
ВСУ потеряли большое количество солдат под Бойковкой в ДНР. Эти потери были необоснованны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он посчитал исключением из правил то, что командование ВСУ приняло грамотное решение вывести оставшиеся части подразделений.
Ранее сообщалось, что ВС РФ осуществили прорыв в ДНР. Силами группировки войск «Центр» были освобождены населенные пункты Бойковка и Бельгийка.