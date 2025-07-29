Наводнения из-за сильных дождей в Пекине унесли жизни 30 человек

Ранее похожая непогода затронула США. Летнее наводнение в Техасе в 2025 году стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата. К этому привели сильные дожди, связанные с остатками тропического шторма Барри. Наиболее пострадали центральная часть Техаса, особенно округ Керр и река Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года.