Наводнения из-за сильных дождей в Пекине унесли жизни 30 человек

Наводнение в Пекине. Видео © X/Top_Disaster.
В некоторых районах показатели увеличились втрое. В Баодине за одну ночь выпала годовая норма осадков. Это привело к пострадавшим — 46 тысяч горожан. Эвакуация потребовались для 4,6 тысячи из них. В Пекине объявили красный уровень опасности и режим экстренного реагирования.
Для ликвидации последствий центральное Правительство Китая выделило 200 млн юаней (примерно 28 млн долларов по текущему курсу ЦБ страны). В первую очередь на средства восстановят повреждённые объекты инфраструктуры в районах Миюнь и Хуайжоу (северная часть Пекина), наиболее пострадавших от проливных дождей.
Ранее похожая непогода затронула США. Летнее наводнение в Техасе в 2025 году стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата. К этому привели сильные дожди, связанные с остатками тропического шторма Барри. Наиболее пострадали центральная часть Техаса, особенно округ Керр и река Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года.