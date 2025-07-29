Хабаровчанин задержан за контрабанду наркотиков из Европы и США

В Хабаровске сотрудники таможни задержали 39-летнего горожанина по подозрению в организации канала международной контрабанды наркотиков из Европы и США, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин пришел в жилой дом к почтовому ящику, чтобы забрать письмо из Франции, в котором, как он думал, находилось 210 марок ЛСД. В момент получения он был задержан с поличным, а почтовое отправление с наркотиками сотрудники таможни изъяли ранее и отправили ему пустой конверт.
Задержанный, судимый за контрабанду 1,5 кг наркотиков из США, освободился из колонии строгого режима, где провел 6 лет, в мае 2024 года. И сразу же, по версии следствия, вернулся к наркоторговле. Он покупал наркотики в даркнете, продавал через свой наркомагазин и сбывал с помощью закладчиков. Оплата производилась в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ заблокирован, сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.
Напомним, ранее суд приговорил 22-летнюю наркозакладчицу из Хабаровска к 8,5 годам лишения свободы.