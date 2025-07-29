Хабаровчанин задержан за контрабанду наркотиков из Европы и США

Задержанный, судимый за контрабанду 1,5 кг наркотиков из США, освободился из колонии строгого режима, где провел 6 лет, в мае 2024 года. И сразу же, по версии следствия, вернулся к наркоторговле. Он покупал наркотики в даркнете, продавал через свой наркомагазин и сбывал с помощью закладчиков. Оплата производилась в криптовалюте.