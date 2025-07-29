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Пять человек погибли, 6 тяжёло ранены в результате стрельбы в высотке на Манхэттене

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, среди погибших — сотрудник полиции Нью-Йорка. Кроме того, по данным издания, шесть человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в одном из небоскрёбов Нью-Йорка, где находится штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). По сведениям СМИ, вооружённый мужчина в бронежилете открыл огонь внутри здания.

Полиция заявила о «нейтрализации» стрелявшего.