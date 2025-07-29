Вооружённый винтовкой мужчина убил четверых гражданских и полицейского в высотке Манхэттена

Как сообщает New York Post, стрельба произошла около 18:30, когда Тамура, вооружённый винтовкой, ворвался в здание и начал стрелять по людям, находившимся в офисах. Свидетели описали звуки стрельбы как «похожие на автоматическое оружие». На кадрах из социальных сетей видно, как люди в панике покидают здание с поднятыми руками.