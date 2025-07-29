Рэпера Гуфа посчитали угрозой нацбезопасности Украины

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) включен украинскими властями в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Также он попал в базу сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ) за концерты в Крыму и посещение Донбасса.