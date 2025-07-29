Двоих жительниц Хабаровска будут судить за ввоз нелегалов из Средней Азии

По версии следствия, в 2022 году женщины вступили в сговор, чтобы за деньги оформлять фиктивные трудовые договоры для граждан стран Средней Азии. Одна из них искала мигрантов и передавала в органы документы, другая подписывала бумаги от имени работодателя.