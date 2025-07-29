Двоих жительниц Хабаровска будут судить за ввоз нелегалов из Средней Азии

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в 2022 году женщины вступили в сговор, чтобы за деньги оформлять фиктивные трудовые договоры для граждан стран Средней Азии. Одна из них искала мигрантов и передавала в органы документы, другая подписывала бумаги от имени работодателя.
Таким образом, злоумышленницы обеспечили незаконное пребывание в России 43 иностранцам. За свои услуги они получали до 5 тысяч рублей с каждого.
Преступную схему пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе оперативных мероприятий были собраны доказательства, подтверждающие вину фигуранток.
Материалы дела направлены в суд. Женщин будут судить по статье о незаконной миграции, совершённой группой по предварительному сговору.