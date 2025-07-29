Один из гостей на свадьбе умер после удара в голову в Новосибирске

Драка с трагичным концом произошла 25 июля в посёлке Восход Новосибирской области. Во время свадебных гуляний в одном из домов под аренду на улице Долинной несколько гостей вышли на улицу, видимо, чтобы выяснить отношения. Дипломатии не случилось, один из мужчин ударил другого, тот упал и больше не встал, и агрессор сверху плюнул на оппонента и кинул сигарету. Как выяснилось позже, мужчина умер на месте.
Злополучный удар был нанесён примерно во втором часу ночи, наутро тело мужчины вынесли в чёрном пакете двое мужчин. Представитель организации, которой принадлежит здание, заявил, что умер мужчина не от удара, а из-за падения на твёрдую поверхность. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
Ранее мы писали о драке подростков со смертельным исходом.
Марина Злобина