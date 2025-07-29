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«Газель» влетела в забор дома и перевернулась в СКО

В Петропавловске груженная плиткой «Газель» врезался в забор жилого дома, за которым находилась детская площадка. Предполагается, что водитель был пьян, передает Петропавловск.news.

Источник: pkzsk.info

Инцидент произошел в Рабочем поселке в воскресенье, 27 июля, но известно о нем стало вчера. По данным издания, авто на большой скорости снесло люк, вырвало столб освещения и вылетело на тротуар.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель и один из пассажиров вышли из машины и пытались покинуть место происшествия. Еще одну пассажирку вытаскивали из перевернувшегося автомобиля уже прибывшие на место спасатели.

«Скорая, полиция и ДЧС подъехали буквально за считанные минуты. В это время водитель ушел с места происшествия, но полицейские быстро привезли его обратно», — рассказали изданию очевидцы аварии.

ЧП обошлось без жертв и пострадавших. В департаменте полиции отметили, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего авто опрокинулось.

«В ходе медицинского освидетельствования у водителя был взят забор крови, предварительно, в момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.