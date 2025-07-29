«Черное» предупреждение объявлено в Гонконге

Метеорологическая обсерватория Гонконга, специального административного района Китая, во вторник объявила высший уровень «черного» предупреждения из-за сильных ливней.
В заявлении говорится, что из-за серьезного затопления дорог и неблагоприятных погодных условий жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах. В обсерватории также предупредили о возможных паводках и подъеме уровня рек.
«Не выходите на улицу, пока действует черное предупреждение о ливне и ситуация на дорогах не стабилизируется», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о 30 погибших в Пекине из-за проливных дождей.
Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти усилить меры по предотвращению наводнений и оперативно устранять последствия стихии.