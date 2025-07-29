Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

Ранее поступала информация о том, что перемирие между Таиландом и Камбоджей начнет действовать с рассвета 29 июля (28 июля 19:00 по московскому времени). Об этом заявлял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Его слова приводит телеканал «Царьград».