В Казахстане идентифицируют найденные фрагменты военного вертолета

25 июля стало известно, что в Алматинской области пропал военный вертолет EC-145. В вертолете могли быть три члена экипажа. 27 июля в Минобороны сказали, что поиски затрудняют переменная глубина озера до 22 метров, нулевая видимость, обилие ила и тины.