АЛМАТЫ, 29 июл — Sputnik. В Казахстане идентифицируют найденные фрагменты военного вертолета, сообщили в Минобороны республики.
Их обнаружили во время поисковой операции в районе озера Сорбулак. К поискам привлекли еще пять воинских частей, отметили в ведомстве.
В район озера 28 июля самолетом отправили также поисковые подразделения и технику из Актау и Конаева. Это дополнительное водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка для обследования труднодоступных участков водоема.
25 июля стало известно, что в Алматинской области пропал военный вертолет EC-145. В вертолете могли быть три члена экипажа. 27 июля в Минобороны сказали, что поиски затрудняют переменная глубина озера до 22 метров, нулевая видимость, обилие ила и тины.