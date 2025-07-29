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В Дивногорске эвакуировались 11 человек во время пожара

В Красноярском крае потушили 13 пожаров за сутки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Обошлось без пострадавших.

Среди серьезных происшествий — возгорание на улице Бориса Полевого в Дивногорске. Там огонь охватил нежилое здание с людьми. Все спаслись: 11 человек успели выбежать на улицу до приезда сотрудников МЧС.

Пламя успело охватить 20 квадратных метров. С ним боролись 28 пожарных с помощью десяти спецмашин.

Предварительно, здание чуть не сгорело из-за короткого замыкания проводки. Напомним, это является одной из самых распространенных причин пожаров в регионе наряду с неправильной топкой печей и неосторожным обращением с огнем.