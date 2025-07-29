В Москве мошенники обманывают студентов от имени вузов, предлагая пройти тест

«Мошенники используют новую схему для обмана студентов московских университетов. Аферисты связываются с потенциальной жертвой и сообщают, что обучающийся не прошел обязательный патриотический тест», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мошенники убеждают студентов, что без этого теста якобы невозможно пройти аттестацию, а диплом может быть аннулирован.
В Москве уже зафиксированы несколько подобных случаев. В правоохранительных органах призвали студентов быть внимательнее и уточнять информацию напрямую у сотрудников вуза.