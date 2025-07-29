В Иркутской области завершили расследование дела о крупном подкупе экс-депутата

Так, по версии следствия, обвиняемый, который в период с 2017 по 2022 год являлся главой дирекции литейных производств завода, получил от предпринимателей более 16 млн рублей, которые поступали на счет одного из учредителей компании-поставщика. Уточняется, что данные денежные средства были внесены за обеспечение приоритетной и беспрепятственной поставки на завод сырья для производства алюминия. Кроме того, подкуп подразумевал согласование отчетов опытно-промышленных протоколов комиссии по аттестации продукции данной организации, а также недопуск к поставке альтернативных компаний.