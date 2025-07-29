В Иркутской области завершили расследование дела о крупном подкупе экс-депутата

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Думы города Братска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (“Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере”)», — говорится в сообщении ведомства.
Так, по версии следствия, обвиняемый, который в период с 2017 по 2022 год являлся главой дирекции литейных производств завода, получил от предпринимателей более 16 млн рублей, которые поступали на счет одного из учредителей компании-поставщика. Уточняется, что данные денежные средства были внесены за обеспечение приоритетной и беспрепятственной поставки на завод сырья для производства алюминия. Кроме того, подкуп подразумевал согласование отчетов опытно-промышленных протоколов комиссии по аттестации продукции данной организации, а также недопуск к поставке альтернативных компаний.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело и собранные доказательства были направлены в суд для детального рассмотрения.
В СК РФ по Санкт-Петербургу 27 июля сообщили о задержании депутата законодательного собрания города Олега Милюты по делу о взятках. Он, как отмечается, совместно с главой администрации Колпинского района Юлией Логвиненко и главой местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно за период с декабря 2024 года по июнь 2025 года получал взятки от директора коммерческой организации, который занимался благоустройством Колпинского района. В ведомстве утончили, что всего за обозначенное время фигурантами данного дела было получено по меньшей мере 14,2 млн рублей.