Многочисленные взрывы и массовые сбои электричества: карта атак БПЛА 29 июля

ВСУ массово атаковали Донецк беспилотниками. В городе были слышны взрывы, наблюдались вспышки и активно работали системы ПВО. В результате атаки более 150 тысяч жителей остались без электричества. В частности, о перебоях с электроснабжением сообщали жители Киевского и Калининского районов. Также света нет в Макеевке и Ясиноватой. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА был поврежден пятиэтажный жилой дома на улице Сомова и один из бизнес-центров, где возник пожар и разрушено остекление.