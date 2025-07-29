Алаудинов рассказал, что происходит в районе Сум

«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — заявил Алаудинов. Его слова приводят РИА Новости. Также он отметил, что наступление ВС РФ продолжается в круглосуточном режиме.