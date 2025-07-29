Алаудинов рассказал, что происходит в районе Сум

ВСУ прикладывают усилия, чтобы остановить ВС РФ, но последние продвигаются, сообщил Алаудинов.
Украинские военнослужащие прикладывают усилия, чтобы остановить наступление российских солдат, но последние продвигаются дальше. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — заявил Алаудинов. Его слова приводят РИА Новости. Также он отметил, что наступление ВС РФ продолжается в круглосуточном режиме.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что российские войска уже провели успешную операцию по подавлению опорного пункта ВСУ на Сумском направлении, а основную часть украинских подразделений здесь составляют мобилизованные военные. Российские подразделения продолжают наступление, сокращая расстояние до центра города Сумы и отмечая продвижение на ряде участков фронта.