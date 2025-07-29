В Башкирии прооперируют двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом.

Двое пострадавших в аварии с участием туристического автобуса в Кигинском районе находятся в тяжелом состоянии в Месягутовской больнице. Им требуется операция. Состояние еще шестерых врачи оценили как средней степени тяжести, они получают консервативное лечение. Об этом сообщил главный врач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов.
По его словам, в Месягутово по линии санавиации выезжали травматологи и реаниматологи РКБ. После их консультаций и было принято решение об операциях.
Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье. На трассе Малояз — Верхние Киги 38-летний водитель автобуса Higer, который вез туристов из Удмуртии, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспорт опрокинулся. В салоне находились 40 человек. Более 20 из них получили различные травмы.