В Башкирии прооперируют двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом.

Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье. На трассе Малояз — Верхние Киги 38-летний водитель автобуса Higer, который вез туристов из Удмуртии, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспорт опрокинулся. В салоне находились 40 человек. Более 20 из них получили различные травмы.