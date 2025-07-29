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В Ростовской области приостановили движение поездов из-за упавшего дрона

Сегодня, 29 июля, ночью на станции Сальск в Ростовской области было нарушено движение поездов после падения обломков украинского дрона. Как сообщает пресс-служба РЖД, инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.

Пассажиров эвакуировали из поезда, следовавшего в Новокузнецк (архивное фото).

Сегодня, 29 июля, ночью на станции Сальск в Ростовской области было нарушено движение поездов после падения обломков украинского дрона. Как сообщает пресс-служба РЖД, инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.

«Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», — сказано в telegram-канале «Телеграмма РЖД».

По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, произошло возгорание в составе стоящего на станции грузового поезда. Для его тушения направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск в настоящий момент приостановлено. Железнодорожники работают над устранением последствий и минимизацией задержек в графике.

В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, на месте работают экстренные службы. Все, что известно к этому часу — в материале URA.RU.

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