«Ведомости»: «Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку

Суд установил, что LaRubInt Corp имела право использовать упомянутых персонажей на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года на основании трех лицензионных соглашений, заключенных между компаниями. «Стороны подтвердили действительность соглашений: контракты были подписаны обеими сторонами, а “Союзмультфильм” полностью принял выплаты от LaRubInt Corp», — отмечается в судебном решении, с которым ознакомились «Ведомости». В настоящее время суду предстоит определить сумму ущерба, который может быть взыскан с российской стороны по упрощенной процедуре.