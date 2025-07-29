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Массовый налет БПЛА ВСУ на Ростовщину стал причиной пожара одной из ж/д станций

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил, что в ночь на 29 июля из-за очередного налета дронов ВСУ начался пожар на железнодорожной станции в городе Сальск.

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил, что в ночь на 29 июля из-за очередного налета дронов ВСУ начался пожар на железнодорожной станции в городе Сальск. Подробности он привел в официальном Telegram-канале.

«В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА… Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет», — сообщил Юрий Слюсарь.

По данным главы области, атаке киевских радикалов подвергаются города Сальск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский и Боковский районы.

Несколькими часами ранее Юрий Слюсарь сообщил о гибели одного из местных жителей. В результате нападения БПЛА украинских боевиков от полученных ран скончался водитель в Сальске.

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