Массовый налет БПЛА ВСУ на Ростовщину стал причиной пожара одной из ж/д станций

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, заявил, что в ночь на 29 июля из-за очередного налета дронов ВСУ начался пожар на железнодорожной станции в городе Сальск. Подробности он привел в официальном Telegram-канале.
«В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА… Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет», — сообщил Юрий Слюсарь.
По данным главы области, атаке киевских радикалов подвергаются города Сальск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский и Боковский районы.
Несколькими часами ранее Юрий Слюсарь сообщил о гибели одного из местных жителей. В результате нападения БПЛА украинских боевиков от полученных ран скончался водитель в Сальске.