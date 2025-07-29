В Ростовской области приостановили движение поездов через станцию Сальск

«Сегодня, в 02:00 [мск], из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
Кроме того, было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59, следующего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.
«Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», — отметили в РЖД.