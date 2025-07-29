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В Ростовской области приостановили движение поездов через станцию Сальск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Нарушение работы контактной сети произошло на станции Сальск в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Движение поездов через станцию приостановлено, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, в 02:00 [мск], из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Кроме того, было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59, следующего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

«Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», — отметили в РЖД.

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