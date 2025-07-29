Менеджерам «Аэрофлота» грозит ответственность за атаку хакеров

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Москвы в сфере соблюдения законов на воздушном и водном транспорте, было инициировано уголовное дело. В дальнейшем оно может быть передано в управление на транспорте Министерства внутренних дел по Центральному федеральному округу.
Подобный случай уже расследовался в 2023 году, когда хакеры взломали системы «Сирена-Трэвел», что привело к уголовному преследованию двух вице-президентов компании. Сбой в системах «Аэрофлота» произошел 28 июля, что повлекло за собой отмену десятков рейсов. Ответственность за атаку взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY», передает «Ъ».
До этого сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в Шереметьево и из него. Восстановление систем «Аэрофлота» после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода, а оценка ущерба от действий хакеров может колебаться от 10 до 50 миллионов долларов. С таким мнением выступил ведущий аналитик отдела мониторинга информационной безопасности компании «Спикател» Алексей Козлов. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.