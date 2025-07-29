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РЖД: обломки беспилотника повредили вагоны пассажирского поезда в Ростовской области

В Ростовской области обломки сбитого БПЛА повредили остекление двух вагонов пассажирского поезда № 59 сообщением Новокузнецк — Кисловодск.

В Ростовской области обломки сбитого БПЛА повредили остекление двух вагонов пассажирского поезда № 59 сообщением Новокузнецк — Кисловодск. Инцидент произошел на станции Сальск, сообщает «Телеграмма РЖД».

Там отметили, что пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате инцидента также произошло возгорание в составе стоящего рядом грузового поезда. На станцию направлен пожарный поезд. Движение через станцию временно приостановлено.

«Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — уточнили в РЖД.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских дронов на станции Сальск в Ростовской области произошел пожар.

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