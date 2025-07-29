РЖД: обломки беспилотника повредили вагоны пассажирского поезда в Ростовской области

Там отметили, что пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.
В результате инцидента также произошло возгорание в составе стоящего рядом грузового поезда. На станцию направлен пожарный поезд. Движение через станцию временно приостановлено.
«Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — уточнили в РЖД.
Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских дронов на станции Сальск в Ростовской области произошел пожар.
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