Движение поездов через станцию Сальск приостановлено из-за атаки БПЛА

Как утверждается в материале, в двух вагонах пассажирского состава повреждено остекление. Поезд следовал из Новокузнецка в Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы.
«Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда… Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ВСУ нанесли удары по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску и двум районам. В результате атаки погиб человек.
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