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Движение поездов через станцию Сальск приостановлено из-за атаки БПЛА

Фрагменты украинских БПЛА повредили контактную сеть на ж/д станции Сальск.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 29 июля украинские дроны атаковали Ростовскую область. С 02:00 наблюдаются нарушения работы контактной сети на железнодорожной станции Сальск. Повреждения вызваны падением фрагментов БПЛА. Движение поездов через станцию временно приостановлено, предупредили в пресс-службе РЖД.

Как утверждается в материале, в двух вагонах пассажирского состава повреждено остекление. Поезд следовал из Новокузнецка в Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы.

«Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда… Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ВСУ нанесли удары по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску и двум районам. В результате атаки погиб человек.

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