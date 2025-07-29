МЧС назвало причину пожара в кафе «Три брата» на Кировском рынке в Самаре

В 15:31 28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошёл масштабный пожар в двухэтажном кафе «Три брата», расположенном по адресу проспект Кирова, 34.
Возгорание началось на втором этаже здания, охватив значительную площадь.
Спасательные службы оперативно прибыли на место. В 16:57 огонь был локализован — его распространение удалось остановить на площади 250 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекались более 50 человек личного состава и 15 единиц техники. Окончательно пожар был потушен в 19:08.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы электропроводки. Пострадавших в результате инцидента нет — всех находившихся в здании людей удалось эвакуировать своевременно.
Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту происшествия. Будет оценено соблюдение требований пожарной безопасности, а также законодательства в сфере землепользования и эксплуатации объекта.
Устанавливаются все обстоятельства, при которых произошло возгорание, включая соответствие здания нормативам и наличие разрешительной документации.
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