Полиция задержала молодых людей, снявших ЛГБТ*-видео в московском монастыр

Полиция установила, что инцидент произошел 18 июля. В отношении двоих задержанных составлены административные протоколы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»*. Материалы на третьего участника переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, проводится проверка на предмет нарушения свободы совести и вероисповедания, передает РИА Новости.