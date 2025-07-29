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Полиция задержала молодых людей, снявших ЛГБТ*-видео в московском монастыр

Трое молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, задержаны полицией в Москве за провокационное видео, снятое в Сретенском монастыре.

Трое молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, задержаны полицией в Москве за провокационное видео, снятое в Сретенском монастыре.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, мужчины, переодетые в женщин*, высмеивают прихожан и оскорбляют священника.

Полиция установила, что инцидент произошел 18 июля. В отношении двоих задержанных составлены административные протоколы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»*. Материалы на третьего участника переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, проводится проверка на предмет нарушения свободы совести и вероисповедания, передает РИА Новости.

18 июля Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» на 800 тысяч рублей за продажу литературы, в которой, по версии прокуратуры, содержалась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.