Полиция задержала молодых людей, снявших ЛГБТ*-видео в московском монастыр

Трое молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, задержаны полицией в Москве за провокационное видео, снятое в Сретенском монастыре.
На кадрах, распространившихся в соцсетях, мужчины, переодетые в женщин*, высмеивают прихожан и оскорбляют священника.
Полиция установила, что инцидент произошел 18 июля. В отношении двоих задержанных составлены административные протоколы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»*. Материалы на третьего участника переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, проводится проверка на предмет нарушения свободы совести и вероисповедания, передает РИА Новости.
18 июля Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» на 800 тысяч рублей за продажу литературы, в которой, по версии прокуратуры, содержалась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений*.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.