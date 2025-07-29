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Самарца осудили за фиктивную регистрацию 47 мигрантов, каждый платил 300 рублей

В Самаре суд признал виновным 38-летнего местного жителя в организации фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре суд признал виновным 38-летнего местного жителя в организации фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

Прокуратура Кировского района поддержала обвинение по делу, возбуждённому по статье о фиктивной регистрации.

Выяснилось, что с января по октябрь 2024 года мужчина несколько раз обращался в МФЦ, подавая документы на учёт иностранцев по адресу своей квартиры.

Хотя ни один из них там не проживал. Он сам заполнял и подписывал уведомления о прибытии, передавал их сотрудникам центра — те, не подозревая о подлоге, оформляли учёт и направляли данные в миграционные органы.

Таким образом, по его инициативе на учёт было поставлено 47 человек. За каждую такую «услугу» он получал по 300 рублей — в общей сложности заработал около 14 тысяч.

Суд учёл позицию прокурора и приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу — у осуждённого остаётся время на апелляцию.

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