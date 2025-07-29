Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Челябинск — Новороссийск задерживается из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Поезд Челябинск — Новороссийск задерживается из-за атаки БПЛА в Ростовской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск задерживаются девять поездов АО «ФПК»: № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында и № 202 Анапа — Красноярск.

«Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в комментарии.

По данным АО «ФПК», из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше