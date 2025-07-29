Поезд Челябинск — Новороссийск задерживается из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск задерживаются девять поездов АО «ФПК»: № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 254 Новороссийск — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында и № 202 Анапа — Красноярск.
«Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в комментарии.
По данным АО «ФПК», из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.