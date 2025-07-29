Дело экс-депутата думы Братска Бобкова о подкупе более чем на 16 млн рублей передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере, возбужденного в отношении 55-летнего экс-депутата думы Братска. По версии следствия, с 2017 по 2022 годы мужчина, занимая должность директора дирекции литейных производств завода, получил от предпринимателей подкуп более 16 млн рублей через переводы на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.