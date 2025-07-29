Дело экс-депутата думы Братска Бобкова о подкупе более чем на 16 млн рублей передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере, возбужденного в отношении 55-летнего экс-депутата думы Братска. По версии следствия, с 2017 по 2022 годы мужчина, занимая должность директора дирекции литейных производств завода, получил от предпринимателей подкуп более 16 млн рублей через переводы на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, задержанным депутатом является Игорь Бобков, кроме этого, речь идет о задержании начальника отдела литья компании РУСАЛ.
Деньги предназначались народному избраннику за обеспечение приоритетной и беспрепятственной поставки на завод сырья для производства алюминия, согласование отчетов опытно-промышленных испытаний и промышленных испытаний, протоколов комиссии по аттестации продукции вышеуказанных организаций, а также за недопуск к поставке альтернативных поставщиков.
Преступление раскрыто сотрудниками полиции, расследовано СК. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении четверых сотрудников алюминиевых заводов Шелехова и Братска о коммерческом подкупе в особо крупных размерах. С 2016 по 2022 годы руководители дирекций литейных производств и начальники отделов литья на обоих заводах незаконно получали от 400 тысяч до 7 млн рублей от коммерческих организаций.