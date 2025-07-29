В Красноярске 39-летний турист сорвался со Второго Столба

На «Красноярских Столбах» 39-летний турист сорвался со скалы.
Как сообщили в КГКУ «Спасатель», мужчина поднимался на Второй столб, но, так и не добравшись до вершины, упал на «балкон», оказавшись на высоте 30 метров. В результате турист сломал правую ногу.
Прибывшим на место спасателям пришлось провести высотные работы. Они добрались до пострадавшего, наложили ему шину на повреждённую ногу и спустили с помощью альпинистского снаряжения на землю. После этого мужчину на авто доставили до улицы Свердловской и передали медикам.
Посетителей национального парка просят быть предельно осторожными при подъеме в горы и спуске. Следует надевать подходящую для походов обувь. Покорять вершины Столбов без специальной подготовки и снаряжения не рекомендуется.