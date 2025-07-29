В Красноярске 39-летний турист сорвался со Второго Столба

Прибывшим на место спасателям пришлось провести высотные работы. Они добрались до пострадавшего, наложили ему шину на повреждённую ногу и спустили с помощью альпинистского снаряжения на землю. После этого мужчину на авто доставили до улицы Свердловской и передали медикам.