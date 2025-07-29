ВСУ понесли значительные потери и практически утратили все свои подразделения при попытках удержать Бойковку в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ было вынуждено отвести войска на третью линию обороны в районы Никаноровки и Суворово, поскольку удержание Бойковки, расположенной в низине, привело к тяжелым потерям. Марочко отметил, что решение об отступлении было принято слишком поздно, из-за чего у украинской стороны почти не осталось боеспособных подразделений в этом районе.