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Депутата ГД Бутину заочно арестовали на Украине

Украинский Хмельницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата и члена комитета Государственной думы по международным делам Марию Бутину. Это следует из материалов приговора.

Бутиной предъявлено обвинение в посягательство на территориальную целостность Украины, следует из материалов дела.

Украинский Хмельницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата и члена комитета Государственной думы по международным делам Марию Бутину. Это следует из материалов приговора.

«Суд постановил признать виновной в предъявленном обвинении и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — указано в материале. Его приводит ТАСС. Ей предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Помимо срока, суд постановил конфисковать имущество Бутиной в пользу Украины.

Ранее украинские суды уже выносили заочные приговоры российским политикам и общественным деятелям по аналогичным обвинениям. В частности, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Николай Валуев и еще ряд парламентариев, а также премьер Республики Алтай Александр Прокопьев были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подобные решения принимались и в отношении других известных россиян, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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