Депутата ГД Бутину заочно арестовали на Украине

Ранее украинские суды уже выносили заочные приговоры российским политикам и общественным деятелям по аналогичным обвинениям. В частности, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Николай Валуев и еще ряд парламентариев, а также премьер Республики Алтай Александр Прокопьев были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подобные решения принимались и в отношении других известных россиян, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.