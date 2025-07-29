Российский поезд столкнулся с трактором в Казахстане

На участке между станциями Джаныбек и Ингеловский в Западно-Казахстанской области произошло столкновение пассажирского поезда с трактором, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Инцидент случился 28 июля около 15:30, когда поезд № 148, следовавший по маршруту Нижневартовск — Астрахань, приближался к переезду, на который неожиданно выехал трактор с прицепом.